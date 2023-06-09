Российский Ка-52 установил рекорд по отражению ракет в зоне СВО

Вертолет Ка-52 отразил 18 зенитных ракет при помощи комплекса «Витебск» в зоне специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Это рекорд по числу отраженных атак российским военным вертолетом.

© MOD Russia/Global Look Press

На сегодняшний день рекорд по отраженным за вылет ракетам переносных зенитных ракетных комплексов — 18 штук. Такое число смог отвести один из российских Ка-52 в ходе боевого вылета за счет бортового комплекса обороны «Витебск», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что вертолет вернулся на базу без единого повреждения. Источник рассказал, что система «Витебск» выступает из корпуса вертолета и внешне напоминает птичьи яйца. Именно поэтому систему называют яйцами жизни, уточнил он.