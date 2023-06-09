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СМИ: Пентагон подготовил пакет вооружений Киеву на два миллиарда долларов

9 июня Министерство обороны США объявит о новом пакете вооружений для Киева, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в американской администрации.

Пентагон готовит новый пакет военной помощи Украине на $2 млрд
© ТАСС

Его размер превысит 2 млрд долларов. Средства будут выделены в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Деньги пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, модернизированных ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Речь идет о зенитных управляемых ракетах Patriot Advanced Capability-3 производства Lockheed Martin и ракетах улучшенного наведения GEM-T производства Raytheon Technologies.

Предстоящее объявление будет сделано на фоне заявлений аналитиков, которые ожидают скорого контрнаступления армии Украины. Инициатива будет основываться на предыдущих усилиях по оказанию помощи украинской ПВО против России. Программа оплачивает контракты со сроками поставки через несколько месяцев или даже лет для поддержки долгосрочных потребностей страны в безопасности, а не для немедленного использования на поле боя.

Противовоздушная оборона была главным приоритетом для Украины, чтобы противостоять недавним обстрелам крылатых и баллистических ракет воздушного и наземного базирования по городам, а также обеспечивать прикрытие от российской авиации в ходе долгожданного контрнаступления, отмечает агентство.

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