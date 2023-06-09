Пентагон готовит новый пакет военной помощи Украине на $2 млрд

9 июня Министерство обороны США объявит о новом пакете вооружений для Киева, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в американской администрации.

Его размер превысит 2 млрд долларов. Средства будут выделены в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Деньги пойдут на закупку пусковых установок и ракет Hawk, модернизированных ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Речь идет о зенитных управляемых ракетах Patriot Advanced Capability-3 производства Lockheed Martin и ракетах улучшенного наведения GEM-T производства Raytheon Technologies.

Предстоящее объявление будет сделано на фоне заявлений аналитиков, которые ожидают скорого контрнаступления армии Украины. Инициатива будет основываться на предыдущих усилиях по оказанию помощи украинской ПВО против России. Программа оплачивает контракты со сроками поставки через несколько месяцев или даже лет для поддержки долгосрочных потребностей страны в безопасности, а не для немедленного использования на поле боя.