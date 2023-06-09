"Факти": в Ровенской области прогремели взрывы

В Ровенской области прогремели взрывы, об этом пишет украинское издание "Факти" со ссылкой на местные Telegram-каналы. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы, отслеживающие активность в небе, сообщали, что именно в направлении Ровенской области летели ракеты.

© Ровенский городской совет/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

о предварительным данным, в Ровенской области работают силы ПВО. Местные власти не комментировали информацию о взрывах в регионе. Также сообщалось о взрывах и пожаре в Харькове и в Умани Черкасской области Украины. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.