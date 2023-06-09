"Факти": в Ровенской области прогремели взрывы
В Ровенской области прогремели взрывы, об этом пишет украинское издание "Факти" со ссылкой на местные Telegram-каналы. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые каналы, отслеживающие активность в небе, сообщали, что именно в направлении Ровенской области летели ракеты.
о предварительным данным, в Ровенской области работают силы ПВО. Местные власти не комментировали информацию о взрывах в регионе. Также сообщалось о взрывах и пожаре в Харькове и в Умани Черкасской области Украины. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.