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Минобороны сообщило о попытке ВСУ пробиться к морю

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 8 июня попытались проломить российскую оборону для дальнейшего выхода к морю. Об этом заявил командующий 58-й армией Вооруженных сил (ВС) России генерал-майор Иван Попов, чьи слова приводит Минобороны России.

Минобороны сообщило о попытке ВСУ пробиться к морю
© Lenta.ru

Он отметил, что выход к морю был главной задачей стратегической наступательной операции противника. По мнению Попова, этому удалось воспрепятствовать при помощи разведки, огневого поражения и танков, которые смогли отразить попытки ВСУ проломить оборону.

Стало известно о начале контрнаступления Украины

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. По его словам, противник пытался прорвать российскую оборону силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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