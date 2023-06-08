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СМИ: украинские войска при наступлении понесли существенные потери

Украинские вооруженные формирования несут существенные потери в ходе контрнаступления. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на источники.

СМИ: украинские войска при наступлении понесли существенные потери
© Рамблер

Источник пояснил, что первая попытка прорвать оборону российских войск оказалась неудачной. По его словам, украинские военные столкнулись с неожиданно сильным сопротивлением.

Стало известно о начале контрнаступления Украины

Собеседник телеканала пояснил, что ВСУ понесли значительные потери. В частности, были утрачены несколько единиц MRAP.

Вместе с тем, заявил источник, в США полагают, что понесенные потери не отразятся на наступлении. Он добавил, что аналитики прогнозировали более высокий процент потерь, чем фиксируется в настоящее время.

Напомним, что Минобороны РФ в своих ежедневных сводках рассказало о резком росте потерь противника, а также об успешном отражении атак на всех направлениях.

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