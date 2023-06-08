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Украинские войска выпустили по Волновахе четыре снаряда из РСЗО

Подразделения украинской армии в четверг днем нанесли удар по городу Волновахе в ДНР с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив четыре снаряда. Об этом сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Украинские войска выпустили по Волновахе четыре снаряда из РСЗО
© РИА Новости

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению <...> Волноваха, выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется.

По данным представительства, это четвертый случай применения украинской армией РСЗО по населенным пунктам ДНР за текущие сутки. Ранее огонь дважды открывался по центру Горловки, а также по Донецку.

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