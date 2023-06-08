Украинские войска выпустили по Волновахе четыре снаряда из РСЗО

Подразделения украинской армии в четверг днем нанесли удар по городу Волновахе в ДНР с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив четыре снаряда. Об этом сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.