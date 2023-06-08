Россия призвала ОДКБ увеличить количество учений

Совет безопасности России призвал членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) увеличить количество различных учений. Об этом сообщается на сайте Совбеза.

С таким призывом Россия выступила на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, прошедшем 8 июня в Минске.

В Совбезе подчеркнули, что проводить больше учений различного уровня необходимо для обеспечения безопасности членов ОДКБ.

Также Россия призвала эффективно проводить операции «Нелегал», «Канал» и «ПРОКСИ».

В Совбезе подчеркнули, что из-за усилившихся террористических угроз вблизи от зон ответственности ОДКБ страны-члены приняли решения, «связанные с реализацией комплекса оперативно-профилактических мероприятий». В частности, они утвердили положение о региональной антитеррористической операции ОДКБ «Наемник», которая будет проводиться бессрочно.

Страны ОДКБ займутся предотвращением вербовки и выезда граждан для вступления в террористические группировки.

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан.