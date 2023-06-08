Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорыва обороны на запорожском направлении

Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорыва обороны ВС РФ на запорожском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Вооруженные силы (ВС) РФ на запорожском направлении силами до 1,5 тысяч человек, противник был остановлен. Об этом заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня в 1:30 ночи на запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1 500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны", - сказал он.
По словам министра, силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.
"На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел", - подчеркнул министр.
По его словам, войска РФ нанесли превентивный удар по подразделениям ВСУ, атаковавшим на запорожском направлении.
Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 человек при попытке наступления на запорожском направлении.