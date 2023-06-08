Конгресс США потребовал отправить на Украину новые дальнобойные ракеты

Конгресс США требует отправить на Украину новые дальнобойные ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает газета Politico.

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По данным издания, 10 членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии направили американскому президенту Джо Байдену письмо с соответствующим требованием. «Оперативно обеспечив украинскую армию этими вооружениями, мы сможем значительно повысить ее шансы на победу», — написали парламентарии.

Отмечается, что ракеты ATACMS имеют радиус действия более 190 миль (305 километров), что почти в четыре раза превышает дальность полета уже стоящих на вооружении украинской армии ракет для HIMARS.