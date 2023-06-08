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В Госдуме уточнили, возможна ли повторная мобилизация

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил в эфире Соловьёв Live, что в настоящий момент в России отсутствует необходимость в мобилизации.

Также депутат рассказал о различия повесток и SMS-сообщений. Он объяснил, что смс-ка и повестка - это две разные вещи.

По его словам, гражданин получит SMS-сообщение о формирование повестки. Повестки будут формироваться в том числе электронным способом, с опорой на единый реестр военнообязанных.

"И прежде чем эта повестка в электронном виде появится у вас в вашем личном кабинете на сайте Госуслуг, либо прежде, чем ее работник коммисариата принесет по месту работы или домой, вам придет смс-ка", - сказал Картаполов.

Парламентарий уточнил, что это сделано для повышения комфортности пребывающих в запасе российских граждан. Картапалов подчеркнул, что SMS-сообщениями вызывать в военные комиссариаты граждан не будут, однако в будущем будет выработана форма этой смс-ки.

Минобороны предложило оповещать граждан о призыве в рамках мобилизации через СМС

Ранее Картаполов сообщал, что СМС-сообщения о мобилизации от Минобороны России будут информировать граждан о получении повестки, но сами они не будут приравниваться к ней.

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