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Гуринов: военные России и Сирии провели операцию против террористов

Российские и сирийские военные провели разведывательно-поисковую операцию в провинции Хомс, рассказал замруководителя ЦПВС, контр-адмирал Олег Гуринов. Об этом пишет «Российская газета».

Военные России и Сирии провели операцию против террористов
© РИА Новости

Гуринов отметил, что российские и сирийские военные провели совместную операцию в пустыне «Белая» в провинции Хомс.

В ходе операции было уничтожено 30 укрытий незаконных вооруженных формирований и 9 схронов оружия и боеприпасов. Кроме того, было ликвидировано 20 боевиков.

Стало известно о ситуации на российской базе Хмеймим после землетрясения

Ранее Гуринов сообщил, что американские военные летчики нередко нарушают протоколы деконфликтации в Сирии.

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