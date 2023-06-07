Военные России и Сирии провели операцию против террористов

Российские и сирийские военные провели разведывательно-поисковую операцию в провинции Хомс, рассказал замруководителя ЦПВС, контр-адмирал Олег Гуринов. Об этом пишет «Российская газета».

Гуринов отметил, что российские и сирийские военные провели совместную операцию в пустыне «Белая» в провинции Хомс.

В ходе операции было уничтожено 30 укрытий незаконных вооруженных формирований и 9 схронов оружия и боеприпасов. Кроме того, было ликвидировано 20 боевиков.