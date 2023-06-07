Три бойца ВСУ переплыли на левый берег Днепра и сдались в плен

Канал RT опубликовал видео с тремя сдавшимися в плен бойцами ВСУ. Интересно, что их не захватили в бою, а они сами вплавь переправились на левый берег Днепра.

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"Сначала думали, что ДРГ, а в последний момент увидели белую тряпку, не стали открывать по ним огонь", - рассказал один из российских военнослужащих.

При обыске помимо оружия у пленных солдат обнаружили листовку с призывом сдаться в плен и инструкцией, как правильно сделать, которые ВС России как правило разбрасывают с дронов или доставляют на позиции врага с помощью агитационных снарядов.