RT: Три бойца ВСУ переплыли на левый берег Днепра и сдались в плен
Канал RT опубликовал видео с тремя сдавшимися в плен бойцами ВСУ. Интересно, что их не захватили в бою, а они сами вплавь переправились на левый берег Днепра.
"Сначала думали, что ДРГ, а в последний момент увидели белую тряпку, не стали открывать по ним огонь", - рассказал один из российских военнослужащих.
При обыске помимо оружия у пленных солдат обнаружили листовку с призывом сдаться в плен и инструкцией, как правильно сделать, которые ВС России как правило разбрасывают с дронов или доставляют на позиции врага с помощью агитационных снарядов.
Сдача в плен произошла 28 мая. Напомним, 6 июня в результате подрыва ВСУ дамбы Каховской ГЭС в Днепре сильно поднялся уровень воды. Украинские бойцы, находящиеся в этот момент на островах, вынуждены были покидать свои позиции под мощным обстрелом российской артиллерии.