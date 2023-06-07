Появились кадры работы тяжелого самоходного огнемета ТОС-1А "Солнцепек" по спрятанным в лесополосе позициям ВСУ под Авдеевкой.

Наши отработали по посадке, кишевшей боевиками. Уже не кишат, сообщил канал Военкоры Русской весны.

Благодаря боеприпасам объемного взрыва тяжелый огнемет "Солнцепек" очень эффективен в борьбе с живой силой, засевшей в укреплениях. Взрывчатый аэрозоль с легкостью проникает и в лесные блиндажи, и в железобетонные бункеры.