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"РВ": Залп "Солнцепека" накрыл кишевшую боевиками позицию ВСУ

Появились кадры работы тяжелого самоходного огнемета ТОС-1А "Солнцепек" по спрятанным в лесополосе позициям ВСУ под Авдеевкой.

Наши отработали по посадке, кишевшей боевиками. Уже не кишат, сообщил канал Военкоры Русской весны.

Благодаря боеприпасам объемного взрыва тяжелый огнемет "Солнцепек" очень эффективен в борьбе с живой силой, засевшей в укреплениях. Взрывчатый аэрозоль с легкостью проникает и в лесные блиндажи, и в железобетонные бункеры.

Температура в эпицентре взрыва близка к звездной, а выживших в огне ждет мучительная смерть от повреждений внутренних органов. Работа "Солнцепека" вызывает резкий скачок атмосферного давления и, как следствие, баротравмы.

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