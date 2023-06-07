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На Украине показали самодельную БМПТ

Самодельную боевую машину поддержки танков (БМПТ) на шасси советского среднего танка Т-62 показали на Украине. Фотографию изготовленной в единственном экземпляре машины опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На Украине показали самодельную БМПТ
© Lenta.ru

Отмечается, что в основе БМПТ лежит шасси Т-62. Башня танка уступила место башне боевой машины пехоты БМП-2 с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 миллиметров и пулеметом калибра 7,62 миллиметра.

Телеграм-канал "Военный осведомитель"

Дополнительную защиту башни и передней части корпуса обеспечивают блоки динамической защиты «Контакт-1». Также БМПТ получила новые бортовые экраны и дополнительный лист брони перед нижней лобовой деталью корпуса.

Толщина брони в лобовой части стандартной башни БМП-2 составляет 23 миллиметра, а самым защищенным местом корпуса Т-62 является верхняя лобовая деталь толщиной 102 миллиметра, которая расположена под углом 60 градусов.

В марте военный эксперт Константин Сивков сообщил, что Т-62, которые отправляют в зону проведения специальной военной операции (СВО), используют как самоходные артиллерийские установки.

В том же месяце в зоне проведения СВО заметили самодельную реактивную систему залпового огня на шасси бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2.

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