В ЛНР рассказали о попытках ВСУ наступать в трех направлениях

В ЛНР рассказали о неудачных попытках ВСУ наступать в трех направлениях
Украинские войска регулярно предпринимают безуспешные попытки контрнаступления на три направления в зоне специальной военной операции. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в интервью РИА Новости.
«Противник на регулярной основе осуществляет действия наступательного характера в зоне ответственности Южной группировки войск, на луганском тактическом направлении, однако существенных успехов не достиг», — сообщил он.
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