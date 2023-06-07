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В ЛНР рассказали о неудачных попытках ВСУ наступать в трех направлениях

Украинские войска регулярно предпринимают безуспешные попытки контрнаступления на три направления в зоне специальной военной операции. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в интервью РИА Новости.

В ЛНР рассказали о попытках ВСУ наступать в трех направлениях
© ТАСС

«Противник на регулярной основе осуществляет действия наступательного характера в зоне ответственности Южной группировки войск, на луганском тактическом направлении, однако существенных успехов не достиг», — сообщил он.

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