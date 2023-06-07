В ЛНР рассказали о попытках ВСУ наступать в трех направлениях

Украинские войска регулярно предпринимают безуспешные попытки контрнаступления на три направления в зоне специальной военной операции. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в интервью РИА Новости.