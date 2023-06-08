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Украинские военные за сутки 26 раз обстреливали ДНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 26 раз обстреливали населенные пункты ДНР, всего выпущено 148 боеприпасов. В результате обстрелов ранены два мирных жителя, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Украинские военные за сутки 26 раз обстреливали ДНР
© ТАСС

По данным, размещенным в Telegram-канале представительства, под огнем из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня оказались шесть населенных пунктов. В результате обстрелов повреждены 11 жилых домов и объект гражданской инфраструктуры.

6 июня со стороны ВСУ зафиксировано 43 обстрела.

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