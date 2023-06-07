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Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР

Военные Украины за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР, сообщает РИА Новости.

Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР
© EPA

Было выпущено 285 единиц боеприпасов. На донецком направлении Киев совершил 20 обстрелов. Для этого были использованы реактивные системы залпового огня, артиллерия 155 и 152 миллиметра. На горловском направлении произошло два десятка обстрелов. На докучаевском - один обстрел, на волновахском - два обстрела.

Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов. О жертвах и пострадавших не сообщается.

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