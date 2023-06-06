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Появилось видео испытаний первой иранской гиперзвуковой ракеты

В интернете появилось видео испытаний первой иранской гиперзвуковой ракеты «Фаттах». Видеоматериалы опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

На кадрах ракета с огромной скоростью поражает расположенный в пустыне куполообразный объект.

Накануне «Фаттах» была представлена общественности представителями ВКС Корпуса стражей исламской революции Ирана, пишет РИА «Новости».

Военные отметили, что новая ракета предположительно способна преодолеть существующие системы ПВО и уничтожать их.

Дальность полета устройства составляет 1,4 тыс. км, скорость достигает 12-13 махов (14-15 тыс. км в час). Эксперты подсчитали, что она сможет долететь с военной базы в Иране до Израиля максимум за 400 секунд.

Использование в ракете твердого топлива позволяет ей маневрировать как внутри атмосферы, так и за ее пределами.

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