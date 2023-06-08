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Mash: белгородские пограничники посадили дрон ВСУ около Новой Таволжанки

Белгородские пограничники посадили дрон ВСУ около Новой Таволжанки, сообщает Telegram-канал Mash.

Белгородские пограничники посадили дрон ВСУ около Новой Таволжанки
© globallookpress.com

Отмечается, что дрон был запущен ночью из села Огурцово Харьковской области, но был остановлен. Беспилотник упал в поле, никто не пострадал.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Суджанском районе пограничники посадили украинский беспилотник. По словам губернатора, средства радиоэлектронной борьбы приземлили дрон "Лелека-100".

Также глава региона заявил об усилении активности украинских беспилотников, в связи с чем в области развернули рубежи радиоэлектронной борьбы с БПЛА.

4 июня Старовойт сообщил о сбитом в Судже украинском беспилотнике с окраской в цветах нацбатальона "Азов" (организация запрещена в России).

До этого губернатор заявлял о том, что в ночное время в результате атаки украинскими беспилотниками в Курске был поврежден подъезд многоэтажного дома и несколько частных домов. Старовойт уточнил, что никто не пострадал.

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