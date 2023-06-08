Белгородские пограничники посадили дрон ВСУ около Новой Таволжанки, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что дрон был запущен ночью из села Огурцово Харьковской области, но был остановлен. Беспилотник упал в поле, никто не пострадал.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Суджанском районе пограничники посадили украинский беспилотник. По словам губернатора, средства радиоэлектронной борьбы приземлили дрон "Лелека-100".

Также глава региона заявил об усилении активности украинских беспилотников, в связи с чем в области развернули рубежи радиоэлектронной борьбы с БПЛА.

4 июня Старовойт сообщил о сбитом в Судже украинском беспилотнике с окраской в цветах нацбатальона "Азов" (организация запрещена в России).