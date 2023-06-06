Глава Украины Владимир Зеленский рассказал в эфире телерадиокомпании «Суспiльне», что ожидает получить от ряда западных государств «мощное» количество истребителей F-16. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленский пояснил, что во время саммита в Кишиневе провел переговоры с лидерами западных стран. Он добавил, что они «точно подтвердили, что точно дадут нам F-16».

Украинский лидер не посчитал нужным сообщить, главы каких государств и правительств пообещали ему поставку самолетов, также не назвал их количество.

Вместе с тем, отметил Зеленский, в ходе переговоров у него сложилось понимание, что общее количество истребителей будет «мощным».

Инфраструктуры для западной авиации в настоящее время нет, заметил глава Украины. Он добавил, что ее стройка начнется только после того, как самолеты будут получены в рамках поставок со стороны западных стран.