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Зеленский ожидает "мощное" количество истребителей F-16

Глава Украины Владимир Зеленский рассказал в эфире телерадиокомпании «Суспiльне», что ожидает получить от ряда западных государств «мощное» количество истребителей F-16. Об этом пишет РИА «Новости».

Зеленский пояснил, что во время саммита в Кишиневе провел переговоры с лидерами западных стран. Он добавил, что они «точно подтвердили, что точно дадут нам F-16».

Украинский лидер не посчитал нужным сообщить, главы каких государств и правительств пообещали ему поставку самолетов, также не назвал их количество.

Вместе с тем, отметил Зеленский, в ходе переговоров у него сложилось понимание, что общее количество истребителей будет «мощным».

Германия может послать Украине истребители F-16

Инфраструктуры для западной авиации в настоящее время нет, заметил глава Украины. Он добавил, что ее стройка начнется только после того, как самолеты будут получены в рамках поставок со стороны западных стран.

Ранее в Минобороны ФРГ заявили, что Берлин не исключает поставку истребителей F-16 украинским военным.

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