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Картаполов сообщил о работе над защитой от фейковых СМС-повесток о мобилизации

Правительство РФ работает над тем, чтобы обезопасить от фейков СМС-оповещения о мобилизации граждан. Об этом во вторник заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

СМС-повестки о мобилизации захотели защитить от фейков
© РИА Новости

"Правительство работает над тем, как защитить повестки, и как они должны выглядеть, чтобы человек четко понимал - он получил настоящую СМС, или эта СМС фейковая", - сказал он в эфире телеканала "РБК".

Минобороны предложило оповещать граждан о призыве в рамках мобилизации через СМС

Накануне сообщалось, что в проекте постановления, разработанном по инициативе Минобороны России и опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, говорилось о внесении изменений в положение о призыве граждан по мобилизации - в частности предлагается оповещать мобилизованных через СМС-рассылку.

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