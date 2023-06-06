ПВО РФ сбили три украинских самолета

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Бабино Херсонской области и Никольское Донецкой Народной Республики. А также истребитель Су-27 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики. Сбиты также два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Новодаровка Запорожской области и Водянское Донецкой Народной Республики", - сказал он.