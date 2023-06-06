Минобороны РФ показало кадры уничтожения танка Leopard

Минобороны России во вторник, 6 июня, обнародовало кадры уничтожения современной иностранной бронетехники, состоящей на вооружении ВСУ. Видеоматериалы опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

На кадрах с бортовой прицельной системы российского ударного вертолета видны пуски управляемых ракет по бронетехнике противника с характерным для танков Leopard силуэтом, а также фиксация попаданий.

В ведомстве уточнили, что на кадрах запечатлен момент поражения именно танков Leopard.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что российские военные успешно отразили наступление ВСУ на ряде участков фронта.

По его словам, в ходе боевых действий противник понес значительные потери. В частности, было уничтожено «8 [немецких] «Леопардов» и 3 [французских] колесных танка AMX-10».