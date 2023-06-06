Шойгу назвал подрыв Каховской ГЭС террористическим преступлением

Подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) является очередным террористическим преступлением, совершенным Украиной. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, его цитирует РИА Новости.

Подрыв сооружений электростанции привел к «затоплению значительных территорий», добавил министр.

В ночь на 6 июня украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС. В результате атаки произошел сброс воды из Каховского водохранилища и подтопление ряда населенных пунктов вниз по течению Днепра.