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Американский беспилотник вошел в воздушное пространство над Черным морем

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США RQ-4B Global Hawk вошел в воздушное пространство над Черным морем и находится недалеко от Крыма. Об этом свидетельствуют данные сайта авиационного мониторинга Flightradar.

БПЛА с бортовым номером 11-2046 и позывным FORTE11 вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии и вплотную приблизился к границе России к югу от Крыма. Над акваторией Черного моря он приступил к разведке зоны проведения специальной военной операции (СВО) и территории полуострова.

Согласно данным с карты перемещений, вылетев из Италии, беспилотник пролетел над территорией Греции и Болгарии, прежде чем войти в воздушное пространство над Черным морем. После этого БПЛА несколько раз разворачивался вблизи границ РФ, однако позже возвращался в исходную точку.

Ранее российский истребитель Су-27 перехватил два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в небе над Балтийским морем. Уточнялось, что нарушения государственной границы России допущено не было. Российский военный борт занял установленную зону дежурства и проконтролировал убытие американских самолетов от воздушного пространства России.

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