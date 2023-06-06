Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США RQ-4B Global Hawk вошел в воздушное пространство над Черным морем и находится недалеко от Крыма. Об этом свидетельствуют данные сайта авиационного мониторинга Flightradar.

БПЛА с бортовым номером 11-2046 и позывным FORTE11 вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии и вплотную приблизился к границе России к югу от Крыма. Над акваторией Черного моря он приступил к разведке зоны проведения специальной военной операции (СВО) и территории полуострова.

Согласно данным с карты перемещений, вылетев из Италии, беспилотник пролетел над территорией Греции и Болгарии, прежде чем войти в воздушное пространство над Черным морем. После этого БПЛА несколько раз разворачивался вблизи границ РФ, однако позже возвращался в исходную точку.