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Шойгу раскрыл потери Украины в ходе попытки наступления

Потери Украины в ходе попытки наступления 5 июня составили свыше 1600 бойцов. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

Шойгу раскрыл потери Украины в ходе попытки наступления
© Lenta.ru

«Пятого июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 "Леопардов" и 3 колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной», — сказал министр обороны.

Ранее Минобороны России заявило, что в течение 5-го июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили наступление на южнодонецком направлении. Отмечается, что противник начал наступление в направлении совхоз «Октябрьский» и Новодонецкое силами 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады ВСУ.

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