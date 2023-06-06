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Шойгу заявил, что Киев предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта

Украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта в течение трех последних суток, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу: Киев предпринял наступление на семи направлениях
© globallookpress.com

По его данным, 4 июня ВСУ силами двух бригад пытались наступать на пяти направлениях, успеха не добились и потеряли 300 военных.

Как сообщил министр, киевский режим 5 июня предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад, был остановлен и понес ощутимые потери. По его данным, в ходе этой попытки наступления потери Украины составили свыше 1 600 военнослужащих.

Глава Минобороны отметил, что попытки наступления ВСУ на разных участках фронта сорваны, противник остановлен и понес значительные потери, которые на всех направлениях составили до 3 715 военнослужащих и 52 танка.

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