Система ПВО сбила два объекта в небе над Белгородом
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два объекта в небе над Белгородом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Последствия на земле уточняют оперативные службы", – написал он в своем телеграм-канале.
О пострадавших и возможных повреждениях инфраструктуры не сообщалось.
Ранее стало известно, что за сутки 4 июня украинские военные выпустили по Белгородской области 650 снарядов. Порядка 611 раз Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Шебекинского городского округа. В результате обстрела погибли две женщины.