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Система ПВО сбила два объекта в небе над Белгородом

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два объекта в небе над Белгородом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Система ПВО сбила два объекта в небе над Белгородом
© РИА Новости

"Последствия на земле уточняют оперативные службы", – написал он в своем телеграм-канале.

О пострадавших и возможных повреждениях инфраструктуры не сообщалось.

Ранее стало известно, что за сутки 4 июня украинские военные выпустили по Белгородской области 650 снарядов. Порядка 611 раз Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Шебекинского городского округа. В результате обстрела погибли две женщины.

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