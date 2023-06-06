Система ПВО сбила два объекта в небе над Белгородом

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два объекта в небе над Белгородом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Последствия на земле уточняют оперативные службы", – написал он в своем телеграм-канале.

О пострадавших и возможных повреждениях инфраструктуры не сообщалось.