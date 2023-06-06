На Украине ликвидирован высокопоставленный офицер ГУР

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали высокопоставленного офицера Главного управления разведки (ГУР) Украины подполковника Ярослава Сокиринского. Об этом сообщает Telegram -канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

Украинские власти сообщают о дате и месте прощания с офицером, однако умалчивают место его службы, говорится в сообщении.