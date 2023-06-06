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Стало известно о ликвидации высокопоставленного офицера ГУР Украины

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали высокопоставленного офицера Главного управления разведки (ГУР) Украины подполковника Ярослава Сокиринского. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

На Украине ликвидирован высокопоставленный офицер ГУР
©  Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Украинские власти сообщают о дате и месте прощания с офицером, однако умалчивают место его службы, говорится в сообщении.

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Ранее стало известно о ликвидации под Артемовском основателя экстремистской неонацистской организации «Белый легион» Мирослава Лазовского.

В мае российская армия уничтожила командира 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) (бывшей бригады «Азов», которая признана в России террористической и запрещена) 37-летнего Дмитрий Юденко.

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