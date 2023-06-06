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Япония, США, Канада и Австралия провели учения ВМС

Япония, США, Австралия и Канада провели совместные учения военно-морских сил в Восточно-Китайском море.

Япония, США, Канада и Австралия провели учения ВМС
© РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование японских Сил самообороны.

Уточняется, что учения проходили с 3 по 5 июня.

В манёврах приняли участие пять кораблей, включая эсминец ВМС США «Чунг-Хун» и фрегат королевского военно-морского флота Канады «Монреаль».

Ранее Тихоокеанский флот России начал учения в Японском и Охотском морях с участием более 60 боевых кораблей и судов обеспечения.

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