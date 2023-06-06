Япония, США, Канада и Австралия провели учения ВМС
Япония, США, Австралия и Канада провели совместные учения военно-морских сил в Восточно-Китайском море.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование японских Сил самообороны.
Уточняется, что учения проходили с 3 по 5 июня.
В манёврах приняли участие пять кораблей, включая эсминец ВМС США «Чунг-Хун» и фрегат королевского военно-морского флота Канады «Монреаль».
Ранее Тихоокеанский флот России начал учения в Японском и Охотском морях с участием более 60 боевых кораблей и судов обеспечения.