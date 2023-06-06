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Глава тренировочного комплекса в Балашихе рассказал, как происходит подготовка контрактников

В Московском областном пункте отбора на военную службу по контракту новобранцы в сжатые сроки получают максимальный объем знаний. Об этом в интервью РИАМО сообщил начальник учебно-тренировочного комплекса, полковник запаса Дмитрий Макаров. По его словам, сначала вновь поступающие кандидаты проходят инструктаж, затем заселяются в комнаты и отправляются на занятия.

Глава тренировочного комплекса в Балашихе рассказал, как происходит подготовка контрактников
© РИА Новости

"Занятия проходят по 3 основным предметам: военно-медицинской, огневой и военно-инженерной подготовке. Это те знания, которые пригодятся на любой специальности. Водитель, повар, механик — неважно, всегда нужно уметь оказывать помощь и держать оружие в руках", — сказал Макаров.

Он также отметил, что в центре постоянно находятся 100-150 человек, у которых есть все условия для комфортного пребывания и учебы.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в стране расширена сеть пунктов отбора на контрактную службу в армии и увеличено число инструкторов для работы с кандидатами.

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