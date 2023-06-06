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На Украине рассказали о планах по контрнаступлению ВСУ на фоне подрыва Каховской ГЭС

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев может скорректировать свои планы контрнаступления в связи с подрывом Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает Telegram-канал "Политика страны".

Киев может скорректировать планы контрнаступления из-за подрыва Каховской ГЭС
© РИА Новости

При этом Подоляк отметил, что "стратегически это ничего не изменит".

Ранее заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр заявляла, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях. Она утверждала, что основным эпицентром боев остается Бахмутское направление. В то же время Михаил Подоляк заявлял, что "глобального наступления еще нет".

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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