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На Алтае вышли на боевое патрулирование «Ярсы»

На Алтае вышли на боевое патрулирование стратегические комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс». Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

«Ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты «Ярсов» пройдут расстояние до ста километров, отработав рассредоточение агрегатов и оборудования, маскировку позиций и организацию боевого охранения.

В мае обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик заметил, что ракеты модернизированного российского боевого ракетного комплекса «Ярс» станет труднее перехватывать.

В апреле Минобороны России сообщило, что учения Ракетных войск стратегического назначения с подвижными грунтовыми ракетными комплексами «Ярс» завершены.

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