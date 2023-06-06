Украина не сообщала США точную дату начала контрнаступления

В Вашингтоне не знают о сроках проведения контрнаступления ВСУ и допускают его начало
Украина в настоящий момент не сообщала американскому правительству точную дату проведения контрнаступления, но Вашингтон считает, что оно уже проводится. Об этом сообщается в материале The New York Times.
В издании привели комментарии американских официальных лиц.
Утверждается, что Киев предоставил американским властям только временные рамки, когда Вооруженные силы Украины хотели бы приступить к контрнаступлению.
По словам собеседника NYT, воскресенье, 4 июня, входило в указанный украинской стороной временной промежуток.
Как добавили в СМИ, американские военные спутники заметили активизацию военнослужащих на украинских позициях.
Предполагается, что "разведка боем" с участием военных сил Украины будет идти в течение нескольких дней.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин утверждал, что попытки ВСУ перейти в контрнаступление прослеживаются на разных участках в Донецкой народной республике. Пушилин также добавил, что стабильно сложная обстановка сейчас наблюдается на флангах в Артемовске.