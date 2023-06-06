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Названа главная задача контрнаступления ВСУ

Военный аналитик Борис Джерелиевский в разговоре с Ura.ru Украины (ВСУ). По его словам, таким образом НАТО проводит полигонные учения с целью проверки работы современных систем связи, разведки и управления войсками.

Названа главная задача контрнаступления ВСУ
© globallookpress.comKay Nietfeld / Globallookpress.com

«Одна из главных задач этого наступления, которую ставит НАТО перед собой, — это провести самые серьезные полигонные учения», — заявил эксперт.

Он уточнил, что такой опыт продемонстрирует реальные возможности альянса противостоять Москве, поскольку воюющие против российских войск подразделения оснащены западной техникой и подготовлены инструкторами в соответствии со стандартами НАТО. Джерелиевский добавил, что таким образом военный блок намерен выявить слабые стороны своей военной системы.

По мнению аналитика, в случае провала контрнаступления ВСУ конфликт перейдет в мягкий формат некого «Карибского кризиса» и противостояние западных государств с Россией продолжится.

Ранее стало известно, что передовые подразделения группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Восток» пресекли попытку наступления ВСУ на южнодонецком направлении.

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