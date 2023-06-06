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Российские военные уничтожили восемь переданных ВСУ танков Leopard

Минобороны России сообщило, что российские военные отразили очередную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, уничтожив более 1,5 тысячи солдат, 28 танков, в том числе восемь переданных Киеву Leopard, а также три колесных французских танка AMX-10RC и 109 боевых бронированных машин, передает РИА Новости.

Российские военные уничтожили восемь переданных ВСУ танков Leopard
© Reuters

Отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» остановили атаку противника огнем армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации. Помимо этого были задействованы ракетные войска и артиллерия, а также тяжелые огнеметные системы. По данным военного ведомства, украинским военным был нанесен существенный урон.

Ранее в сети появилось фото танка Leopard, который, как утверждается, был брошен в ходе наступательных действий ВСУ. Уточняется, что фотография была сделана под Угледаром.

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