Мэр Белгорода сообщил о прекращении работы крупнейшего ПВР в городе

В Белгороде прекращает работу крупнейший пункт временного размещения (ПВР), предназначенный для отселенных из-за обстрелов жителей Шебекинского городского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил белгородский мэр Валентин Демидов.

© Телеграм-канал «SHOT»

По его словам, ПВР, размещенный в многофункциональном спортивном комплексе "Белгород-Арена" с 5 июня прекращает прием шебекинцев. Власти, отметил Демидов, разместили всех желающих в общежитиях. Продолжается отправка давших на это согласие людей в другие районы Белгородской области, а также в другие регионы России.

По данным мэра, в последние дни из Шебекинского округа в Белгород прибывает до 35 человек в сутки. В ПВР они проводят максимум один день, а затем им всем предоставляются комфортные условия для проживания. В настоящее время дежурный ПВР в Белгороде расположен в учебно-спортивном комплексе Светланы Хоркиной.