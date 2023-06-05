Минобороны предложило изменить положение о призыве по мобилизации

Минобороны России предлагает внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации, в частности предлагается оповещать мобилизованных через СМС-рассылку. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Пункт 8 изложить в следующей редакции: уведомление о направлении повестки военным комиссариатом размещается в личном кабинете гражданина в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" <...>, личном кабинете налогоплательщика, а также направляется смс-сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале государственных и муниципальных услуг", - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, эти изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество.