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Германия захотела поставлять Индии подводные лодки для снижения влияния России

Германия захотела поставлять Индии подводные лодки, чтобы снизить влияние России на поставки оружия в страну. Об этом Борис Писториус в интервью Deutsche Welle (DW, внесено в России в реестр СМИ-иноагентов).

ФРГ захотела поставлять Индии подлодки для снижения влияния РФ
© globallookpress.com

По его словам, Индонезия и Индия могли бы стать надежными партнерами глобальной коалиции для защиты порядка, основанного на правилах.

«Не в интересах Германии, чтобы Индия в долгосрочной перспективе оставалась зависимой от поставок оружия из России», — подчеркнул Писториус.

Он добавил, что этот вопрос будет решаться путем консультаций с партнерами. Министр обороны также указал, что необходимо соблюсти баланс между поставками вооружений надежным партнерам и контролем и ограничением распространения оружия по всему миру.

Писториус отметил, что разрыв экономических отношений с Китаем не является целью Германии. Он призвал Пекин и Вашингтон сесть за стол переговоров и поддерживать контакты для снижения напряженности и рисков эскалации.

Индия потратила $24 млрд на импорт вооружений в последнее пятилетие

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не пытаются создать аналог НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Мы продолжаем работать со странами-единомышленниками, чтобы гарантировать, что регион остается свободным и открытым, чтобы торговля могла процветать, а обмен идеями продолжался», — сказал глава ведомства.

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