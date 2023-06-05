ФРГ захотела поставлять Индии подлодки для снижения влияния РФ

Германия захотела поставлять Индии подводные лодки, чтобы снизить влияние России на поставки оружия в страну. Об этом Борис Писториус в интервью Deutsche Welle (DW, внесено в России в реестр СМИ-иноагентов).

По его словам, Индонезия и Индия могли бы стать надежными партнерами глобальной коалиции для защиты порядка, основанного на правилах.

«Не в интересах Германии, чтобы Индия в долгосрочной перспективе оставалась зависимой от поставок оружия из России», — подчеркнул Писториус.

Он добавил, что этот вопрос будет решаться путем консультаций с партнерами. Министр обороны также указал, что необходимо соблюсти баланс между поставками вооружений надежным партнерам и контролем и ограничением распространения оружия по всему миру.

Писториус отметил, что разрыв экономических отношений с Китаем не является целью Германии. Он призвал Пекин и Вашингтон сесть за стол переговоров и поддерживать контакты для снижения напряженности и рисков эскалации.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не пытаются создать аналог НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.