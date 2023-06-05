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В Минобороны Украины заявили, что ВСУ "на некоторых направлениях" переходят в наступление

Украина переходит к наступательным действиям "на некоторых направлениях". Об этом заявила заместитель главы Минобороны страны Анна Маляр.

"Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям", - написала она в Telegram-канале.

При этом, по ее словам, "эпицентром боевых действий остается бахмутское направление".

В то же время советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Twitter написал, что "глобального наступления <...> еще нет"

Минобороны сообщило о попытках ВСУ прорыва на южнодонецком направлении

Ранее Минобороны России сообщило, что с утра 4 июня Вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений. По словам официального представителя военного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника. Конашенков уточнил, что в результате действий Восточной группировки войск украинские военные потеряли более 250 человек, 16 танков, 3 БМП и 21 боевую бронированную машину.

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