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В Минобороны сообщили о попытках ВСУ прорыва на южнодонецком направлении

В Минобороны России рассказали о результате атаки ВСУ на южнодонецком направлении.

Минобороны сообщило о попытках ВСУ прорыва на южнодонецком направлении
© РИА Новости

Согласно сообщению ведомства, 4 июня и к утру 5 июня ВСУ предприняли попытку прорвать оборону российской стороны на указанном направлении, но были отброшены на исходные позиции.

«Попытки противника в течение 4 июня прорвать оборону российских войск на южнодонецком направлении не увенчались успехом. В результате комплексного огневого поражения он понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции. ВСУ несут потери в живой силе и технике», – говорится в сообщении Минобороны.

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Там также добавили, что «только 31-я механизированная бригада ВСУ» потеряла в результате атаки более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, среди которых три БМП «Бредли». Помимо этого в ведомстве заявили, что российская сторона взяла в плен пять украинских военнослужащих.

Ранее пленный солдат ВСУ заявил об уничтожении части его подразделения под Авдеевкой.

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