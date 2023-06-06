12 лучших танков мира в 2023 году

Портал Slashgear.com назвал главных претендентов на звание 12 лучших военных танков в мире.

Среди первых в списке – боевой танк M1 Abrams (США). Данная машина с момента своего появления в 1980-х годах была основным боевым танком Соединенных Штатов и одной из лучших. На танке установлен двигатель мощностью 1500 л.с..

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Второй в списке – боевой танк Leopard 2A7 (Германия). Как говорится в заметке, «Леопард» – культовый основной боевой танк страны. Он был создан в 1979 году. Машина немецкой разработки получила мировое признание. Она стала основным боевым танком для целого ряда стран. Последняя версия – Leopard 2A7 – поступила на военную службу в 2014 году, отмечается в публикации. Она оснащена современными системами управления огнем.

Третьим в списке оказался боевой танк Т-14 Армата российского производства.

«Т-14 «Армата», новейший основной боевой танк, разработанный российской компанией «Уралвагонзавод», дебютировал на Параде Победы в Москве в мае 2015 года», – уточнил автор заметки.

Также подчеркивается, что Т-14 «Армата» развивает максимальную скорость 55 миль в час и имеет замечательный запас хода около 300 миль благодаря дизельному двигателю А-85-3А с турбонаддувом.

Четвертый в списке – боевой танк – K2 Black Panther (Южная Корея). Hyundai Rotem K2 Black Panther, также известный как корейский основной боевой танк, разработан специально для армии Республики Корея. Подчеркивается, что Black Panther может похвастаться 120-мм гладкоствольной пушкой, способной стрелять боеприпасами с улучшенной кинетической энергией.

Пятый в списке – боевой танк Т-99А китайского производства. В основе машины лежит 125-мм гладкоствольная пушка и стрелковое вооружение, обеспечивающие универсальность и огневую мощь в различных боевых сценариях. Т-99А покрыт композитной броней и укреплен взрывоопасной реактивной броней.

Также в списке есть боевой танк Merkava 5 Barak израильского происхождения, Leclerc XLR (Франция), боевой танк Challenger 2 (Великобритания), боевой танк KF51 Panther (Германия), боевой танк Type 10 Hitomaru (Япония), PT-91 Тварди (Польша), M2/M3 Брэдли (США).

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