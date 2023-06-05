Постановка на воинский учет 2023: как проходит, возраст, снятие с учета

Минобороны предложило изменить правила постановки на воинский учет в России, а также снятия с учета и внесения любых изменений. Так, предлагается осуществлять это без личной явки в военный комиссариат.

В министерстве предлагают внести изменения в Положение о воинском учете. Предполагается, что постановка на воинский учет, снятие с учета и внесение каких-либо изменений в документы может осуществляться и в отсутствие самого человека, что избавит его от явки в военный комиссариат лично. Все сведения, которые необходимо внести, можно будет взять в государственной информационной системе.

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Таким образом, человека, подлежащего призыву на военную службу, могут поставить на учет в военных комиссариатах через Госуслуги, используя официальные сведения о нем. Там же на портале военнообязанный будет уведомлен об этом.

Между тем, медицинские освидетельствования и необходимые обследования, в том числе психологические, а также внесение изменений в документы персонального воинского учета будут проводиться только при личном присутствии военнообязанного.

Как проходит постановка

Гражданина оповещают посредством вручения повестки военного комиссариата. Это должно произойти не позднее чем за 3 дня до назначенного военкоматом срока явки.

В первую очередь вызываются военнообязанные, которые в настоящее время не проходят обучение в образовательных учреждениях. Учащиеся, как правило, вызываются в один день всей группой (или классом) для прохождения комиссии.

Гражданин обязан лично прибыть в военный комиссариат. При себе он должен иметь необходимые документы. При первоначальной постановке военнообязанному нужно пройти медицинское освидетельствование, а также социально-психологическую, психологическую и психофизиологическую экспертизы. Они могут проводиться заранее.

После этого на основе освидетельствований проводится предварительное предназначение граждан, годных к военной службе по видам вооруженных сил, родам войск, воинским формированиям и органам. После этого военнообязанному выдается удостоверение гражданина, подлежащего призыву на службу.

Граждан, признанных ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, зачисляют в запас, а тех, кого признали не годными – освобождают от исполнения воинской обязанности.

В каком возрасте

Первоначальная постановка граждан, обязанных состоять на воинском учете, проводится комиссией с 1 января по 31 марта в год достижения военнообязанного возраста 17 лет.

Снятие с воинского учета

Снятие с воинского учета происходит по достижению определенного возраста, при переезде на ПМЖ за пределы страны, при смене постоянной прописки, а также по медицинским показаниям. Кроме того, отбывающих на срочную или контрактную службу автоматически снимают с воинского учета.