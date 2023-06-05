Германия может послать Украине истребители F-16
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин всё-таки может послать Украине истребители F-16. Об этом сообщает Deutsche Welle*.
Отмечается, что раньше Германия отказывала Украине в передаче своих истребителей, но теперь Писториус не исключает, что Берлин изменит свою позицию.
«Мы как раз сейчас находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно, и что мы хотим и можем сделать. И думаю, мы определимся в ближайшие две недели», – сказал он.
При этом Писториус подчеркнул, что в вопросе отправки дальнобойных крылатых ракет Taurus позиция Германии остаётся неизменной – Берлин всё ещё не планирует отправлять их Украине.
Ранее глава Министерства обороны Украины заявил, что истребители F-16 не будут использованы в летнем контрнаступлении ВСУ.
*признана СМИ-иностранным агентом в России