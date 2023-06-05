США оценили готовность ВСУ к контрнаступлению

Говорить об успехе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока рано. Готовность украинской армии оценил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CNN.

По его мнению, сейчас слишком рано говорить о том, что произойдет в ходе контрнаступления. Он отметил, что украинские военные хорошо подготовлены.

«США и наши союзники в Европе предоставили снаряжение, обеспечили подготовку, предоставили разведывательную информацию, чтобы поддержать их», — заявил генерал.