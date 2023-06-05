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Украинская армия впервые применила в бою танки Leopard

Украинская армия впервые применила в бою танки Leopard, заявил в своем Telegram-канале командир бригады «Восток» 1-го Армейского корпуса ДНР Александр Ходаковский. По его словам, ВСУ развернули наступление у села Новодонецкое, где насчитывается около до 30 единиц украинской бронетехники. Минобороны информацию не комментировало.

Впервые на нашем тактическом участке увидели «Леопарды». Как я и предполагал вчера — почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы. Только в районе Новодонецкого зафиксировано до тридцати единиц бронетехники, — сказал Ходаковский.

По его словам, ВСУ нащупывают слабые места российской обороны и пытаются наращивать усилия.

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