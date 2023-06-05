Минобороны сообщило подробности о безуспешной попытке наступления ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали в безуспешной попытке крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении шесть механизированных и два танковых батальона. Такие подробности сообщили в Минобороны России.
«4 июня противник предпринял безуспешную попытку крупномасштабного наступления на южнодонецком направлении. Со стороны ВСУ было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона», — пояснили в пресс-службе оборонного ведомства.
Подразделения восточной группировки войск с помощью авиации и артиллерии в районах населенных пунктов Нескучное в Донецкой народной республике (ДНР) и Новодаровка в Запорожской области нанесли противнику значительные потери.
Минобороны России показало видео уничтожения техники ВСУ при попытке наступления
Отмечается, что за сутки на данном направлении было уничтожено до 300 бойцов ВСУ, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей.