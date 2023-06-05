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Российские зенитчики сбили самолет ВСУ на херсонском направлении

Зенитчики соединения группировки войск "Днепр" сбили самолет Су-25 на херсонском направлении. Об этом сообщил журналистам в понедельник представитель экстренных служб Херсонской области.

Российские зенитчики сбили самолет ВСУ на херсонском направлении
© Wikipedia

"Сегодня не удалась очередная попытка высадки речного десанта ВСУ в районе населенного пункта Бабино. Подразделения десанта Украины остались без авиационной поддержки. Из двух Су-25, поддерживавших высадку с воздуха, один самолет был сбит умелыми и слаженными действиями стрелков-зенитчиков соединения группировки войск "Днепр". Второй самолет ВСУ, не выполнив задачу, вышел из боя и ретировался", - отметил он.

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Самолет был сбит ПЗРК "Верба". Обломки упали в районе населенного пункта Осокоровка.

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