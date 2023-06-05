Российские зенитчики сбили самолет ВСУ на херсонском направлении

"Сегодня не удалась очередная попытка высадки речного десанта ВСУ в районе населенного пункта Бабино. Подразделения десанта Украины остались без авиационной поддержки. Из двух Су-25, поддерживавших высадку с воздуха, один самолет был сбит умелыми и слаженными действиями стрелков-зенитчиков соединения группировки войск "Днепр". Второй самолет ВСУ, не выполнив задачу, вышел из боя и ретировался", - отметил он.