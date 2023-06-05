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Назван недостаток переданных Киеву танков Leopard 2

Броня танков Leopard 2 в варианте A4, которые передали Киеву, обеспечивает слабую защиту от современных противотанковых средств. Недостаток танков немецкого производства назвали в материале РИА Новости.

Назван недостаток переданных Киеву танков Leopard 2
© Lenta.ru

Отмечается, что 2A4 стала последней модификацией Leopard 2 времен холодной войны. Эта модель предназначалась для борьбы с советскими танками и не была рассчитана на противодействие вооруженным противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) и самодельными взрывными устройствами (СВУ) противникам. Эти танки применяла Турция на севере Сирии.

«В отличие от последующих модификаций, 2A4 обеспечивает довольно слабую защиту от современных противотанковых ракет, особенно при попадании в борт или корму. Бортовая броня этого варианта даже тоньше, чем у ранних Т-72», — говорится в материале.

В 2016 году не менее десяти турецких Leopard 2A4 были уничтожены в районе города Эль-Баб. Большинство машин уничтожили советскими ПТРК «Фагот», «Метис» и «Конкурс», бронепробиваемости которых хватало для поражения Leopard 2.

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Автор материала подчеркивает, что на вооружении Российской армии есть более мощные противотанковые средства, включая ПТРК «Корнет», который способен пробить до 1300 миллиметров гомогенной брони. Этого может хватить для поражения Leopard 2 в лобовую часть.

В феврале в «Ростехе» сообщили, что российские ПТРК «Корнет», а также авиационные ракеты «Вихрь» и «Атака» смогут эффективно поражать танки Leopard 2.

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