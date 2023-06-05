Китай объяснил необходимость маневра вблизи эсминца США

«Я хочу подчеркнуть, что правда заключается в том, что США первыми провоцируют проблемы, а Китай решает их в соответствии с законами и правилами. Действия китайских военных являются необходимой мерой для борьбы с провокациями соответствующих стран, они абсолютно разумны, законны, безопасны и профессиональны», — заявил он.